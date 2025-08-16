Ричмонд
Прогноз погоды на 16 августа 2025 года в Красноярске

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМС

Сегодня жителей региона ждет переменчивая погода: небо будет покрыто облаками, но временами ожидаются прояснения.

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМС.

Сегодня жителей региона ждет переменчивая погода: небо будет покрыто облаками, но временами ожидаются прояснения. Местами пройдут кратковременные дожди, а в некоторых районах возможны даже грозы. Ветер юго-западный, умеренный — 4−9 м/с.

Ночью столбики термометров опустятся до +13…+15°, а днем воздух прогреется до +21…+23°. Синоптики рекомендуют иметь при себе зонт на случай внезапных осадков и следить за изменениями погоды, особенно если запланированы поездки или мероприятия на открытом воздухе.