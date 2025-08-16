Миколог Харитонова ответила, сколько грибов можно съесть за день

В день можно съедать не больше 200 граммов свежих грибов, особенно тем людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), сообщила в беседе с aif.ru миколог Мария Харитонова.
«Кулинарных свежих грибов можно в день съедать в среднем 150−200 граммов, если это сушеные грибы — 20−30 граммов. Но это при условии, что нет проблем с ЖКТ и грибами не злоупотребляют ежедневно», — отметила специалист.
В случае с лекарственными грибами, по словам миколога, доза зависит от концентрации — обычно 1−3 грамма сухого экстракта в день.
«Главное помнить, что дикие грибы нужно собирать только при 100% уверенности в их безопасности и экологичности района сбора», — добавила эксперт.
