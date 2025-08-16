Ричмонд
Как Путин решил поехать на лимузине Трампа: Западная пресса нашла объяснение

WSJ: Путин сел в Cadillac One после приглашения Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Российский президент Владимир Путин принял приглашение американского лидера Дональда Трампа прокатиться вместе в бронированном Cadillac One, более известном как «The Beast», после фотосессии перед переговорами. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

Со ссылкой на своего журналиста издание сообщает, что, судя по всему, президент США спросил у своего российского коллеги, не хочет ли он проехать с ним.

«Затем он жестом указал на президентский лимузин The Beast, и оба лидера направились внутрь», — отмечает Wall Street Journal.

Ранее сообщалось, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, возможно, оставались в лимузине американского лидера без переводчика. Российский президент свободно говорит по-английски и способен вести беседу на этом языке.

Напомним, что традиционно Владимир Путин во всех зарубежных поездках использует российский транспорт. На этот раз к прилету президента на Аляску также подготовили представительский автомобиль «Аурус» для поездки к месту встречи.

