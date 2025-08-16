400 новосибирцев вернули половину стоимости ОСАГО

Новосибирское отделение Социального фонда России (СФР) в 2025 году направило свыше 1,47 миллиона рублей на компенсацию части стоимости ОСАГО для инвалидов. Поддержку в виде 50%-ной компенсации получили 400 жителей Новосибирской области.
Александр Терепа, руководитель регионального отделения СФР, подчеркнул, что данная мера поддержки предназначена для граждан с инвалидностью, которым автомобиль необходим по медицинским показаниям. Необходимость использования транспортного средства должна быть отражена в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида.
Компенсация предоставляется один раз в год на одно транспортное средство. Обязательное условие — в страховом полисе должно быть указано не более трех водителей, включая инвалида или его законного представителя.
Выплаты производятся автоматически на основе данных из Федерального реестра инвалидов. В случае отсутствия уведомления о перечислении средств, жители региона могут обратиться с заявлением через портал госуслуг, МФЦ или клиентскую службу СФР, предоставив необходимые документы: страховой полис, программу реабилитации и банковские реквизиты.
Ранее региональное отделение СФР озвучило условия получения компенсации за капремонт — здесь при определенных условиях можно вернуть 100% суммы.