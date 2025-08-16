В России добились прогресса в изучении гепатита В

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Специалисты Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора сделали значительный шаг вперед в изучении вируса гепатита В, получив модели иммунодефицитных мышей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2022 году в мире насчитывалось 254 миллиона человек с хроническим гепатитом B. Каждый год регистрируется около 1,2 миллиона новых случаев инфицирования. В Роспотребнадзоре уточнили, что в России программа массовой вакцинации против гепатита B привела к заметному снижению заболеваемости, но необходимость глубокого изучения вируса остается актуальной.
«Учеными Роспотребнадзора впервые в России был получен прототип модели иммунодефицитных мышей для изучения инфекции, вызываемой вирусом гепатита B. Эти модели позволяют изучать заболевание в условиях, максимально приближенных к человеческим», — рассказали в пресс-службе.
В Роспотребнадзоре сообщили, что в перспективе с помощью этих моделей исследователи смогут изучить механизмы заражения и репликации вируса, оценить эффективность новых противовирусных препаратов, исследовать влияние различных мутаций вируса на его патогенность и устойчивость к лекарствам.
«Работа ученых ЦНИИ Эпидемиологии стала важным вкладом в борьбу с инфекцией, вызванной вирусом гепатита B. Понимание особенностей заболевания позволит разработать более эффективные стратегии для лечения и профилактики», — подчеркнули в ведомстве.