В России добились прогресса в изучении гепатита В

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2022 году в мире насчитывалось 254 миллиона человек с хроническим гепатитом B. Каждый год регистрируется около 1,2 миллиона новых случаев инфицирования. В Роспотребнадзоре уточнили, что в России программа массовой вакцинации против гепатита B привела к заметному снижению заболеваемости, но необходимость глубокого изучения вируса остается актуальной.