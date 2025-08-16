Трампу показали список из тысячи пленных, которых Киев должен забрать

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа прошла 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Обсуждалось урегулирование конфликта на Украине и вопросы двустороннего сотрудничества США и России. По итогам переговоров Трамп заявил, что теперь вопрос решения украинского конфликта зависит только от Зеленского и посоветовал ему признать потери своей страны и пойти на сделку с Москвой.