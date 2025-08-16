Ричмонд
Трампу показали список из тысячи пленных, которых Киев должен забрать

Москва готова вернуть Киеву более тысячи пленных, считает Трамп.

Источник: Комсомольская правда

Россия во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске передала ему список, в котором указано более тысячи украинских пленных. Теперь Украина должна согласиться на их возвращение.

Как утверждает политик, список был передан ему лично во время рабочей встречи с представителями России во главе с Владимиром Путиным. Украина должна согласиться принять своих пленных.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа прошла 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Обсуждалось урегулирование конфликта на Украине и вопросы двустороннего сотрудничества США и России. По итогам переговоров Трамп заявил, что теперь вопрос решения украинского конфликта зависит только от Зеленского и посоветовал ему признать потери своей страны и пойти на сделку с Москвой.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.

