Журналисты из США раздобыли русскую водку на Аляске

Российский журналист подарил американскому репортеру Брайану Гленну, которого называют любимчиком президента США Дональда Трампа, бутылку русской водки. Об этом репортер сообщил журналист кремлевского пула Александр Юнашев в своем телеграм-канале.
Гленн рассказал ему, что у одного российского коллеги были проблемы с оборудованием, и он взял камеру напрокат у журналистов из США, за что отблагодарил русской водкой.
Сам российский журналист заявил, что просто купил водку в ближайшем магазине. Он отметил, что менять алкоголь на оборудование ему не жалко. И назвал это «большой удачей».
Ранее Дональд Трамп после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что «есть довольно хорошие шансы» на урегулирование конфликта на Украине. По словам главы Белого дома, после «очень обстоятельного» разговора он считает, что теперь «все зависит от Зеленского».
