Шурыгин: бойцы-ниндзя РФ могут сутками выжидать в коллекторах и на деревьях

Вооруженные силы РФ, применяя новую тактику под Покровском «черепашки-ниндзя», выполняют задачу, несмотря на все физические сложности. Об этом корреспонденту aif.ru рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин.
Суть новой тактики состоит в том, что российские бойцы могут сутками прятаться в коллекторах, на деревьях или других укрытиях, ожидая удобного времени для нанесения удара боевикам ВСУ.
«Суть заключается в том, чтобы невидимым дойти до противника. На это может потребоваться и час, и два и сутки, а то и несколько. Известный нам боец Закарья целых три недели в одиночку держал позиции. В плане подготовки тут сложно сказать, поскольку можно быть подготовленным, но в итоге ничего не сделать, а совсем неподготовленный — просто умрет. Чтобы понять, что это такое, нужно себя на сутки запереть в комнате или залезть под диван на это время. Тогда можно сделать хотя бы приблизительный вывод, как все на самом деле. Бойцу жизнь дорога и необходимо выполнить задачу, поэтому столько времени и сидят скрываясь», — сказал собеседник издания.
Шурыгин также рассказывал aif.ru, что российские войска под Покровском применяют тактику «черепашки-ниндзя», маскируясь и неожиданно нанося удар Вооруженным силам Украины.
Ранее сообщалось, что освобождение Каменского и стремительный прорыв в Малой Токмачке на запорожском направлении позволили говорить о новой тактике российских войск, которую они используют на поле боя. Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов рассказал aif.ru, в чем состоит суть новой пехотной тактики.