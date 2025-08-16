Шурыгин: бойцы-ниндзя РФ могут сутками выжидать в коллекторах и на деревьях

«Суть заключается в том, чтобы невидимым дойти до противника. На это может потребоваться и час, и два и сутки, а то и несколько. Известный нам боец Закарья целых три недели в одиночку держал позиции. В плане подготовки тут сложно сказать, поскольку можно быть подготовленным, но в итоге ничего не сделать, а совсем неподготовленный — просто умрет. Чтобы понять, что это такое, нужно себя на сутки запереть в комнате или залезть под диван на это время. Тогда можно сделать хотя бы приблизительный вывод, как все на самом деле. Бойцу жизнь дорога и необходимо выполнить задачу, поэтому столько времени и сидят скрываясь», — сказал собеседник издания.