Специалист прочитал по губам первые слова Трампа для Путина: что сказал американский президент

Эксперт отметила, что изначально на красной дорожке лидеры двигались несинхронно, но практически мгновенно уровняли шаг на подсознательном уровне. Специалист также подчеркнула нехарактерное для Трампа поведение во время фотосессии — он отказался от традиционного выбора более выгодного ракурса. Одновременно она отметила, что оба лидера демонстрировали взаимную открытость, свободно вторгаясь в личную зону друг друга жестами незанятой руки.