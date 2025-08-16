Специалист прочитал по губам первые слова Трампа для Путина: что сказал американский президент

Эксперт по визуальной расшифровке речи раскрыл содержание разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским главой Владимиром Путиным во время их встречи в аэропорту Анкориджа на Аляске. Соответствующую информацию опубликовало британское издание Daily Mail.
По словам эксперта, американский лидер сказал: «Наконец-то!».
Кроме этого, удалось расшифровать еще одно послание для российского лидера.
«Вы сделали это, здорово вас видеть, я очень признателен», — произнес Трамп во время рукопожатия.
Ранее «язык тела» Путина и Трампа уже изучали специалисты. Так, по наблюдениям телеканала CNN, жесты и мимика Путина и Трампа во время встречи демонстрировали дружелюбный характер взаимодействия.
«Когда Путин приближался к Трампу по красной дорожке, президент США пару раз аплодировал, приветствуя его на территории США впервые за 10 лет. Они пожали друг другу руки и вместе направились к лимузину Трампа», — сообщил тогда источник.
Кроме этого, согласно публикации, во время совместного заседания делегаций российский и американский лидеры обменялись дружелюбными улыбками, однако Трамп преимущественно сохранял сдержанную и серьезную манеру поведения.
Помимо этого, анализировала поведение мировых лидеров и специалист по языку тела Трейси Браун.
Эксперт отметила, что изначально на красной дорожке лидеры двигались несинхронно, но практически мгновенно уровняли шаг на подсознательном уровне. Специалист также подчеркнула нехарактерное для Трампа поведение во время фотосессии — он отказался от традиционного выбора более выгодного ракурса. Одновременно она отметила, что оба лидера демонстрировали взаимную открытость, свободно вторгаясь в личную зону друг друга жестами незанятой руки.
Напомним, что последний раз Путин и Трамп встречались в 2019 году. Сегодня их долгожданная встреча на Аляске завершилась спустя 02 часа 45 минут.
По итогам встречи с американским главой Путин акцентировал важность конструктивного взаимодействия с главой США.
Позднее Путин обратился к Трампу с приглашением в Москву для проведения следующих переговоров по Украине. При этом соратники главы Белого дома выразили мнение, что следующая встреча по Украине может привести к миру.
По словам американского лидера, следующим шагом после переговоров на Аляске станет трехсторонняя встреча с участием главы России, киевским главарем Владимиром Зеленским и ним самим.