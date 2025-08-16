Омский футбольный клуб «Иртыш» объявил о переносе матча из-за происшествия с тюменской командой

Вчера, 15 августа, в серьезную автомобильную аварию попала команда футболистов из Тюмени. Спортсмены направлялись на своем автобусе в город Омск для предстоящей игры. Матч между командами «СибГУФК-Иртыш-2» и «Тюмень-2» переносится на неустановленную пока дату, сообщает телеграм-канал «ФК “Иртыш” (Омск)».