Омский футбольный клуб «Иртыш» объявил о переносе матча из-за происшествия с тюменской командой

Вчера, 15 августа, в серьезную автомобильную аварию попала команда футболистов из Тюмени. Спортсмены направлялись на своем автобусе в город Омск для предстоящей игры. Матч между командами «СибГУФК-Иртыш-2» и «Тюмень-2» переносится на неустановленную пока дату, сообщает телеграм-канал «ФК “Иртыш” (Омск)».
Омский футбольный клуб «Иртыш» объявил о переносе игры между командами «СибГУФК-Иртыш-2» и «Тюмень-2» на неустановленную дату.
«Футбольный клуб “Иртыш” желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Матч между командами “СибГУФК-Иртыш-2” и “Тюмень-2” перенесен. Его новая дата будет объявлена дополнительно», — говорится в сообщении телеграм-канала омского футбольного клуба.
В пятницу автобус с командой «Тюмень-2» на 505 километре трассы «Омск-Тюмень» попал в жесткое ДТП. С тяжелыми травмами в медучреждение доставлены пассажир автобуса и водитель одного из большегрузов.
