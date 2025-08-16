В России появится новая выплата для семей с детьми

«С 2026 года в России устанавливается ежегодная семейная выплата для семей с двумя и более детьми — возврат части ранее уплаченного НДФЛ», — передает агентство «Прайм» со ссылкой на слова Виноградова. Он пояснил, что размер выплаты определяется как разница между суммой расчетного НДФЛ, исчисленного с доходов за предыдущий год по стандартной ставке в 13% (без учета вычетов), и суммой, исчисленной с того же дохода в размере 6%.