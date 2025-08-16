В России появится новая выплата для семей с детьми

В РФ появится выплата для семей с двумя и более детьми.
С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут ежегодно получать возврат части уплаченного налога на доходы физических лиц. О новой мере поддержки рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
«С 2026 года в России устанавливается ежегодная семейная выплата для семей с двумя и более детьми — возврат части ранее уплаченного НДФЛ», — передает агентство «Прайм» со ссылкой на слова Виноградова. Он пояснил, что размер выплаты определяется как разница между суммой расчетного НДФЛ, исчисленного с доходов за предыдущий год по стандартной ставке в 13% (без учета вычетов), и суммой, исчисленной с того же дохода в размере 6%.
По словам эксперта, право на выплату получат родители, у которых дети не достигли 18 лет (или 23 лет при обучении на очной форме), а среднедушевой доход семьи за прошлый год не превышает полуторакратный прожиточный минимум на человека по месту проживания. Важным условием является отсутствие задолженности по алиментам и факт уплаты НДФЛ с доходов за прошлый год.
Эксперт привел пример расчета: если годовой доход семьи составил 900 тысяч рублей, то исчисленный НДФЛ по ставке 13% составит 117 тысяч рублей, по ставке 6% — 54 тысячи рублей. В результате размер выплаты достигнет 63 тысяч рублей.
Для получения поддержки необходимо подать заявление в Социальный фонд России с 1 июня по 1 октября — лично, через МФЦ или на портале госуслуг. Первый прием заявлений стартует летом 2026 года.