Трамп заявил, что Путин и Зеленский ждут его присутствия на переговорах по Украине

Президент России Владимир Путин заинтересован в участии американского лидера Дональда Трампа в возможных переговорах Москвы и Киева, так же, как и Владимир Зеленский. Такое мнение высказал Трамп в эфире телеканала Fox News.
«Они оба хотят видеть меня там, и я буду там», — заявил политик.
Накануне президент США заявил, что трёхсторонняя встреча глав России, США и Украины состоится после его переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, которые прошли в Анкоридже на Аляске. По словам Трампа, подготовка к этой встрече уже началась.
При этом Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Москвой, мотивируя это тем, что Российская Федерация, в отличие от Украины, могучая держава.
Кстати, после встречи с Путиным президент США Дональд Трамп заявил, что добиться завершения конфликта на Украине можно за довольно короткое время.
