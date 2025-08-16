Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что Путин и Зеленский ждут его присутствия на переговорах по Украине

Трамп о Путине и Зеленском: «Они оба хотят видеть меня».

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин заинтересован в участии американского лидера Дональда Трампа в возможных переговорах Москвы и Киева, так же, как и Владимир Зеленский. Такое мнение высказал Трамп в эфире телеканала Fox News.

«Они оба хотят видеть меня там, и я буду там», — заявил политик.

Накануне президент США заявил, что трёхсторонняя встреча глав России, США и Украины состоится после его переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, которые прошли в Анкоридже на Аляске. По словам Трампа, подготовка к этой встрече уже началась.

При этом Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Москвой, мотивируя это тем, что Российская Федерация, в отличие от Украины, могучая держава.

Кстати, после встречи с Путиным президент США Дональд Трамп заявил, что добиться завершения конфликта на Украине можно за довольно короткое время.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше