Где ударит гроза? Прогноз погоды в Беларуси на 16 августа

Ночью — небольшая облачность, днем — переменная. Утром и днем по стране пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. В отдельных районах возможен слабый туман. Ветер южный, днем северо-западный, умеренный, местами сильный порывистый.
Температура:
- Ночью: +9..+15°С (на западе до +16..+18°С, местами +7..+8°С).
- Днем: +23..+29°С (по Брестской области до +30..+33°С).
Атмосферное давление будет интенсивно падать.
Прогноз погоды в регионах
Брест: +30..+32°С, ветер северо-западный 3−8 м/с. Переменная облачность, возможен кратковременный дождь (вероятность 10−15%).
Витебск: +25..+27°С, ветер северо-западный 3−8 м/с. Переменная облачность, кратковременный дождь (вероятность 70−80%), возможна гроза.
Гомель: +27..+29°С, ветер юго-западный 3−8 м/с. Переменная облачность, небольшой шанс осадков (5−10%).
Гродно: +27..+29°С, ветер северо-западный 3−8 м/с. Переменная облачность, кратковременный дождь (вероятность 60−70%), возможна гроза.
Могилев: +26..+28°С, ветер юго-западный 3−8 м/с. Переменная облачность, кратковременный дождь (вероятность 70−80%), возможна гроза.
Минск: +25..+27°С, ветер северо-западный 3−8 м/с. Переменная облачность, кратковременный дождь (вероятность 70−80%), возможна гроза.