Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Где ударит гроза? Прогноз погоды в Беларуси на 16 августа

В субботу, 16 августа, ночью погоду будет определять область повышенного давления, днем скажется влияние фронта с Балтийского моря, прогнозируют синоптики.

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 94% 761 мм рт. ст. +24°
Источник: Смартпресс

Ночью — небольшая облачность, днем — переменная. Утром и днем по стране пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. В отдельных районах возможен слабый туман. Ветер южный, днем северо-западный, умеренный, местами сильный порывистый.

Температура:

  • Ночью: +9..+15°С (на западе до +16..+18°С, местами +7..+8°С).
  • Днем: +23..+29°С (по Брестской области до +30..+33°С).

Атмосферное давление будет интенсивно падать.

Прогноз погоды в регионах

Брест: +30..+32°С, ветер северо-западный 3−8 м/с. Переменная облачность, возможен кратковременный дождь (вероятность 10−15%).

Витебск: +25..+27°С, ветер северо-западный 3−8 м/с. Переменная облачность, кратковременный дождь (вероятность 70−80%), возможна гроза.

Гомель: +27..+29°С, ветер юго-западный 3−8 м/с. Переменная облачность, небольшой шанс осадков (5−10%).

Гродно: +27..+29°С, ветер северо-западный 3−8 м/с. Переменная облачность, кратковременный дождь (вероятность 60−70%), возможна гроза.

Могилев: +26..+28°С, ветер юго-западный 3−8 м/с. Переменная облачность, кратковременный дождь (вероятность 70−80%), возможна гроза.

Минск: +25..+27°С, ветер северо-западный 3−8 м/с. Переменная облачность, кратковременный дождь (вероятность 70−80%), возможна гроза.