Шурыгин назвал смекалкой новую тактику «черепашки-ниндзя» ВС РФ

«Есть такое понятие в военном деле — “смекалка”. У нас в мирное время о ней говорят мало, но в условиях боевых действий она показала, что является основой успеха. Кто сумеет противники, как говорил Суворов — “удивил — победил”. Если ты можешь что-то сделать для противника к чему он не был готов, то получаешь победу. В данном случае получить тактическое преимущество — занять какой-нибудь укрепрайон, взять в плен или уничтожить технику. Кроме того, по итогу мы получаем такую операцию как “Поток”. Под Покровском такой же был прорыв, но только не с помощью подземного входа, но такой же неожиданный. Причем, на всех направлениях командиры ищут новые тактические приемы и применяют их. Лучшие из них затем масштабируются и используются уже в рамках всей линии боевого соприкосновения», — сказал собеседник издания.