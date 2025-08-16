Шурыгин назвал смекалкой новую тактику «черепашки-ниндзя» ВС РФ

Вооруженные силы РФ, применяя новую тактику под Покровском «черепашки-ниндзя», использовали смекалку для ее разработки. Об этом корреспонденту aif.ru рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин.
Суть новой тактики состоит в том, что российские бойцы могут сутками прятаться в коллекторах, на деревьях или других укрытиях, ожидая удобного времени для нанесения удара боевикам ВСУ.
«Есть такое понятие в военном деле — “смекалка”. У нас в мирное время о ней говорят мало, но в условиях боевых действий она показала, что является основой успеха. Кто сумеет противники, как говорил Суворов — “удивил — победил”. Если ты можешь что-то сделать для противника к чему он не был готов, то получаешь победу. В данном случае получить тактическое преимущество — занять какой-нибудь укрепрайон, взять в плен или уничтожить технику. Кроме того, по итогу мы получаем такую операцию как “Поток”. Под Покровском такой же был прорыв, но только не с помощью подземного входа, но такой же неожиданный. Причем, на всех направлениях командиры ищут новые тактические приемы и применяют их. Лучшие из них затем масштабируются и используются уже в рамках всей линии боевого соприкосновения», — сказал собеседник издания.
Шурыгин также рассказывал aif.ru, что российские войска под Покровском применяют тактику «черепашки-ниндзя», маскируясь и неожиданно нанося удар Вооруженным силам Украины.
Ранее сообщалось, что освобождение Каменского и стремительный прорыв в Малой Токмачке на запорожском направлении позволили говорить о новой тактике российских войск, которую они используют на поле боя. Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов рассказал aif.ru, в чем состоит суть новой пехотной тактики.