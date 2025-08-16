Ричмонд
По прозвищу «Зверь»: Пресса изучила Cadillac One, на котором уехали Путин и Трамп

WSJ: Владимир Путин впервые сменил «Аурус» на лимузин Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Как правило, во время всех зарубежных поездок президента России Владимира Путина он передвигается на своем «Аурус». Однако на Аляске российский лидер нарушил эту традицию. Это не прошло мимо американской прессы, которая стала изучать не только автомобиль президента США Дональда Трампа Cadillac One, но и повспоминали, кто еще из мировых лидеров ездил на бронированном автомобиле главы Белого дома.

Напомним, после короткой совместной, протокольной фотосессии сразу по прилету Путина на Аляску, Дональд Трамп предложил проехать на место переговоров на его бронированном Cadillac One по прозвищу The Beast («Зверь»). И российский лидер принял приглашение, нарушив традицию. Ведь для поездок еще с 2018 года Владимир Путин использует Aurus, который привезли и на этот раз в американский Анкоридж.

Также американская пресса обратила внимание, что в автомобиле два мировых лидера находились без переводчика. А это вообще происходит крайне редко. Итальянская газета La Repubblica указала, что внешне встреча Путина и Трампа напоминала встречу старых друзей.

Западные журналисты начали вспоминать другие случаи, когда Дональд Трамп приглашал в свой автомобиль мировых лидеров, и припомнили только два. Так, в 2017 году Трамп доехал до Елисейского дворца в Париже на Cadillac One вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В другой раз бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ проехал вместе с Трампом во время визита в штат Флорида.

Напомним, президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры в узком составе в американском городе Анкоридж на Аляске 15 августа. Встреча лидеров на Аляске продлилась около трех часов.

По окончании переговоров состоялась короткая пресс-конференция, которая не предусматривала вопросов от журналистов. Запланированный ранее американской стороной обед был отменен.

Но перед переговорами с Трампом российский лидер встретился с архиепископом Ситкинским и Аляскинским Алексием. Глава РФ вручил архиепископу подарок — икону с изображением святого Германа Аляскинского.

