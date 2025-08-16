По прозвищу «Зверь»: Пресса изучила Cadillac One, на котором уехали Путин и Трамп

Как правило, во время всех зарубежных поездок президента России Владимира Путина он передвигается на своем «Аурус». Однако на Аляске российский лидер нарушил эту традицию. Это не прошло мимо американской прессы, которая стала изучать не только автомобиль президента США Дональда Трампа Cadillac One, но и повспоминали, кто еще из мировых лидеров ездил на бронированном автомобиле главы Белого дома.