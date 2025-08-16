Дарчиев: Процесс восстановления авиасообщения между США и РФ уже идёт

Переговоры Путина и Трампа на Аляске продолжались около трёх часов. После главы государств вышли к прессе. Лидер России заявил, что Вашингтон и Москва могут сотрудничать разных сферах, у стран огромный потенциал и много возможностей для взаимодействия. Он также пригласил американского коллегу в Россию. Трамп ответил, что «это вполне возможно».