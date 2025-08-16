Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дарчиев: Процесс восстановления авиасообщения между США и РФ уже идёт

Процесс восстановления прямого авиасообщения между Россией и США уже идёт. Об этом сообщил посол России в Штатах Александр Дарчиев после встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

Источник: Life.ru

«Это процесс, процесс идёт. Я бы хотел, чтобы он шёл быстрее. Подготовлены документы с нашей стороны, мы их передали на рассмотрение американской стороне», — прокомментировал Дарчиев в ответ на вопрос журналистов.

Также Дарчиев отмечал, что следующая встреча Путина и Трампа может состояться в Москве. В этом случае визы для американской делегации выдадут значительно быстрее. По его словам, процедура займёт меньше двух-трёх дней.

Переговоры Путина и Трампа на Аляске продолжались около трёх часов. После главы государств вышли к прессе. Лидер России заявил, что Вашингтон и Москва могут сотрудничать разных сферах, у стран огромный потенциал и много возможностей для взаимодействия. Он также пригласил американского коллегу в Россию. Трамп ответил, что «это вполне возможно».

Узнать больше по теме
Александр Дарчиев: биография нового посла России в США
Последние несколько лет взаимоотношения РФ и США оставались довольно напряженными. Обе стороны сокращали размеры дипломатических миссий, из-за чего плодотворный диалог не получался. Ситуация стала меняться в 2025 году: американцы выбрали нового президента, а послом Российской Федерации в США стал Александр Дарчиев. Собрали главное из биографии последнего.
Читать дальше