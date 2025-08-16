Трамп заявил, что подумает над усилением давления на РФ в следующие недели

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что подумает о возможном усилении давления на Российскую Федерацию, а также её торговых партнёров.
Высказывание прозвучало после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Учитывая то, что произошло сегодня, думаю, мне не следует думать об этом сейчас. Возможно, я подумаю об этом через две-три недели», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.
Кроме того, он заявил, что не планирует устанавливать пошлины против российской стороны, так как результат переговоров на Аляске хороший.
Переговоры Путина и президента США длились два часа 45 минут. Затем состоялась пресс-конференция. Путин заявил, что переговоры на Аляске были полезными и обстоятельными.