Трамп заявил, что подумает над усилением давления на РФ в следующие недели

Высказывание прозвучало после встречи с Путиным.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что подумает о возможном усилении давления на Российскую Федерацию, а также её торговых партнёров.

Высказывание прозвучало после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Учитывая то, что произошло сегодня, думаю, мне не следует думать об этом сейчас. Возможно, я подумаю об этом через две-три недели», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Кроме того, он заявил, что не планирует устанавливать пошлины против российской стороны, так как результат переговоров на Аляске хороший.

Переговоры Путина и президента США длились два часа 45 минут. Затем состоялась пресс-конференция. Путин заявил, что переговоры на Аляске были полезными и обстоятельными.

