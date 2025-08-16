Белый дом сопроводил фото Трампа с Путиным подписью «целью всегда является мир»

Белый дом обнародовал новую фотографию со встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, которая прошла в Анкоридже, на Аляске. На снимке лидеры двух стран запечатлены во время переговоров. Подпись к фото гласит, что главная цель таких встреч — достижение мира.
Переговоры России и США прошли 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Владимир Путин встретился с Дональдом Трампом, чтобы обсудить вопросы сотрудничества двух стран, а также урегулирование конфликта на Украине.
По итогам встречи Дональд Трамп заявил, что теперь достичь решения украинского конфликта можно будет в короткие сроки.
