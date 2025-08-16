Ричмонд
Белый дом сопроводил фото Трампа с Путиным подписью «целью всегда является мир»

Появилось еще одно фото с переговоров Трампа и Путина.

Белый дом обнародовал новую фотографию со встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, которая прошла в Анкоридже, на Аляске. На снимке лидеры двух стран запечатлены во время переговоров. Подпись к фото гласит, что главная цель таких встреч — достижение мира.

Переговоры России и США прошли 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Владимир Путин встретился с Дональдом Трампом, чтобы обсудить вопросы сотрудничества двух стран, а также урегулирование конфликта на Украине.

По итогам встречи Дональд Трамп заявил, что теперь достичь решения украинского конфликта можно будет в короткие сроки.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.

