Американские журналисты раздобыли русскую водку необычным путем: им помогло съемочное оборудование

Журналисты из США помогли российскому коллеге и получили в подарок водку.

Источник: Комсомольская правда

Американские журналисты получили в подарок русскую водку. Репортёр из США Брайан Гленн рассказал, что его российский коллега столкнулся с поломкой оборудования. Чтобы продолжить работу, он попросил технику у американцев. В знак благодарности россиянин подарил им бутылку водки, пишет журналист кремлевского пула Александр Юнашев в Telegram-канале.

Брайан Гленн уточнил, что водку купили в ближайшем магазине. По его словам, обмен алкоголя на оборудование не вызвал у него сожалений. Он назвал это удачным стечением обстоятельств.

Ранее президент России Владимир Путин согласился на предложение американского лидера Дональда Трампа прокатиться в бронированном лимузине Cadillac One, известном как «The Beast». Как сообщила газета Wall Street Journal, это произошло после фотосессии перед началом переговоров.

По данным издания, Дональд Трамп поинтересовался у Владимира Путина, не хочет ли тот проехать вместе в президентском автомобиле. После этого оба лидера сели в лимузин.

