Американские журналисты раздобыли русскую водку необычным путем: им помогло съемочное оборудование

Американские журналисты получили в подарок русскую водку. Репортёр из США Брайан Гленн рассказал, что его российский коллега столкнулся с поломкой оборудования. Чтобы продолжить работу, он попросил технику у американцев. В знак благодарности россиянин подарил им бутылку водки, пишет журналист кремлевского пула Александр Юнашев в Telegram-канале.