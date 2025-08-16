Ричмонд
Дизайнер Лебедев назвал позорищем новый стандарт школьной формы в РФ

Дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал предложенный Министерством просвещения РФ новый стандарт школьной формы.

Дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал предложенный Министерством просвещения РФ новый стандарт школьной формы.

Он считает неприемлемым предложенный вариант формы как для мальчиков, так и для девочек, отметив, что он «не лезет ни в какие ворота». По мнению блогера, такие инициативы портят имидж страны.

Лебедев призвал Минпросвещения уделять больше внимания внешнему виду школьной формы.

— Чтобы люди даже в других странах пересылали друг другу картинку и говорили: «Смотрите, как в России, какая у них отличная школьная форма. А так — только позорище и на весь мир, и внутри страны, — высказался дизайнер на видео в соцсети “ВКонтакте”.

Директор департамента общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения РФ Александр Реут сообщил, что в России ввели новый стандарт школьной формы, которая теперь будет полностью соответствовать требованиям ГОСТа. Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский объяснил, для чего это нужно. По его словам, школьная форма дает ребенку почувствовать себя частью чего-то общего и формирует дисциплину.

