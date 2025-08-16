Дизайнер Лебедев назвал позорищем новый стандарт школьной формы в РФ

Дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал предложенный Министерством просвещения РФ новый стандарт школьной формы.
Он считает неприемлемым предложенный вариант формы как для мальчиков, так и для девочек, отметив, что он «не лезет ни в какие ворота». По мнению блогера, такие инициативы портят имидж страны.
Лебедев призвал Минпросвещения уделять больше внимания внешнему виду школьной формы.
— Чтобы люди даже в других странах пересылали друг другу картинку и говорили: «Смотрите, как в России, какая у них отличная школьная форма. А так — только позорище и на весь мир, и внутри страны, — высказался дизайнер на видео в соцсети “ВКонтакте”.
Директор департамента общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения РФ Александр Реут сообщил, что в России ввели новый стандарт школьной формы, которая теперь будет полностью соответствовать требованиям ГОСТа. Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский объяснил, для чего это нужно. По его словам, школьная форма дает ребенку почувствовать себя частью чего-то общего и формирует дисциплину.