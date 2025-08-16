Дизайнер Лебедев назвал позорищем новый стандарт школьной формы в РФ

— Чтобы люди даже в других странах пересылали друг другу картинку и говорили: «Смотрите, как в России, какая у них отличная школьная форма. А так — только позорище и на весь мир, и внутри страны, — высказался дизайнер на видео в соцсети “ВКонтакте”.