МЧС предупредило хабаровских дачников о надвигающейся угрозе

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, уровень Амура у города утром 16 августа достиг отметки 329 сантиметров, прибавив за сутки два сантиметра. Ситуация остаётся под контролем, но при сохранении неустойчивой погоды возможен дальнейший рост уровня воды.
«К концу августа есть вероятность подъёма уровня воды до 380 сантиметров и выше, что грозит подтоплением береговой линии и осложнением ситуации на островах Хабаровска», — отметил начальник отдела информационного сопровождения оперативных событий ЦУКС ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Сергей Брилёв.
Жители островов Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный уже начали убирать урожай, готовиться к осенним работам, поднимать имущество на возвышенности. По опыту прошлых лет, подтопления происходят при отметке выше 390 сантиметров.
Специалисты советуют внимательно следить за предупреждениями в СМИ и смс-рассылках, а также заблаговременно предпринимать меры по защите имущества от возможного подтопления.