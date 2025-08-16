На Землю идёт мощный солнечный ветер: ученые фиксируют рост корональной дыры

По прогнозам, поток солнечного ветра начнёт усиливаться уже 18 августа, а к
Специалисты отмечают, что до конца выходных геомагнитная обстановка останется спокойной, но в последующие 7−10 дней возможны сильные магнитные бури.
Учёные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили о стремительном увеличении корональной дыры на Солнце, обращённой к Земле. За сутки её площадь выросла на 50%, пишет El.kz.
