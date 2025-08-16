Ричмонд
На Землю идёт мощный солнечный ветер: ученые фиксируют рост корональной дыры

Учёные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили о стремительном увеличении корональной дыры на Солнце, обращённой к Земле. За сутки её площадь выросла на 50%, пишет El.kz.

Источник: EL.kz

По прогнозам, поток солнечного ветра начнёт усиливаться уже 18 августа, а к 19—20 августа его скорость может достичь рекордных 900 км/с — это в два раза выше нормы.

Специалисты отмечают, что до конца выходных геомагнитная обстановка останется спокойной, но в последующие 7−10 дней возможны сильные магнитные бури.