В омский монастырь чудесным вернулась считавшаяся утерянной икона

15 августа, в день празднования Ачаирской иконы Божией Матери, в обитель возвратилась вновь обретенная и считавшаяся почти десять лет утерянной ее главная святыня, сообщил телеграм-канал «Омская епархия».
Ачаирский Крестовый монастырь получил в дар старинный образ Богородицы от Святейшего Патриарха Московского и веся Руси Алексия II в 1993 году, во время его визита в Омск. Однако, в 2015 году, когда в честь образа было установлено общецерковное торжество, выяснилось, что икона куда-то пропала.
Последующие 10 лет святыня считалась безвозвратно утраченной. Удивительным образом икона вернулась в обитель именно ко дню монастырского торжества в честь изображенной на ней Богородицы. Где находилась святыня все это время и каким образом она была найдена, в омской епархии не уточнили.