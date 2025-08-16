В омский монастырь чудесным вернулась считавшаяся утерянной икона

Ачаирский Крестовый монастырь получил в дар старинный образ Богородицы от Святейшего Патриарха Московского и веся Руси Алексия II в 1993 году, во время его визита в Омск. Однако, в 2015 году, когда в честь образа было установлено общецерковное торжество, выяснилось, что икона куда-то пропала.