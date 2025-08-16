Бойцы ВС РФ освоили тактику ниндзя: эксперт сказал о силе и смекалке солдат

Военнослужащие Вооруженных сил РФ начали применять новую тактику под Покровском, маскируясь и неожиданно нанося удар по украинским боевикам. Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал aif.ru, благодаря чему российские солдаты продвигаются вперед и как подготовлены бойцы.
Выжидают в коллекторах и на деревьях.
Суть новой тактики состоит в том, что российские бойцы могут сутками прятаться в коллекторах, на деревьях или других укрытиях, ожидая удобного времени для нанесения удара по боевикам ВСУ.
По словам Шурыгина, «черепашки-ниндзя» — это маскировка и скрытые передвижения. Он отметил в разговоре с aif.ru, что это основа. Эксперт заявил, что российское командование пользуется всеми теми тактическими приемами, которые работали в тысячелетней военной истории.
«Под конкретную ситуацию адаптируются и используются конкретные приемы. Задача здесь одна — стать невидимым для противника и неожиданно нанести удар, уничтожив противника либо его технику», — сказал собеседник издания.
На нужный момент может уйти даже несколько суток.
Вооруженные силы РФ, применяя новую тактику под Покровском «черепашки-ниндзя», выполняют задачу, несмотря на все физические сложности, рассказал aif.ru Шурыгин. По его словам, суть заключается в том, чтобы невидимым дойти до противника. На это может потребоваться и час, и два, и сутки, а то и несколько. В качестве примера эксперт привел Закарью Алиева, который три недели в одиночку удерживал позиции.
«В плане подготовки тут сложно сказать, поскольку можно быть подготовленным, но в итоге ничего не сделать, а совсем неподготовленный — просто умрет», — сказал он.
Шурыгин отметил, что для понимания, какие нагрузки переживают российские военные, нужно на сутки запереть себя в комнате или залезть под диван на это же время. Причем, тогда можно хотя бы приблизительно сделать вывод, как все обстоит на самом деле.
«Бойцу жизнь дорога и необходимо выполнить задачу, поэтому столько времени и сидят скрываясь», — добавил эксперт.
Российским бойцам помогает смекалка.
Вооруженные силы РФ, применяя тактику «черепашки-ниндзя», использовали смекалку для ее разработки, сообщил aif.ru Шурыгин. По его словам, в России в мирное время о ней мало говорят, но в условиях боевых действий она показала, что является основой успеха. Кто сумеет противника удивить, тот и победит. Эксперт отметил, что в данном случае получить тактическое преимущество — занять какой-нибудь укрепрайон, взять в плен или уничтожить технику.
«Кроме того, по итогу мы получаем такую операцию как “Поток”. Под Покровском такой же был прорыв, но только не с помощью подземного входа, но такой же неожиданный», — заявил Шурыгин.
Эксперт также подчеркнул, что на всех направлениях российские командиры ищут новые тактические приемы и применяют их. Лучшие из них затем масштабируются и используются уже в рамках всей линии боевого соприкосновения.
Военкоры сообщали, что в течение последних двух суток российским бойцам удалось создать «огневой балкон» к северу от Покровска. Уточняется, что это зона контроля, с которой просматриваются и поражаются направления выхода украинских резервов.
Военкор Юрий Котенок заявил, что ВС России удалось фактически отсечь юго-восточную часть Покровска от остального города. Он отметил, что российские подразделения продвинулись за пересечение ж/д путей с улицы Шоссейная. По его информации, войска РФ также охватывают Покровск с юго-востока, нанося удары по позициям и технике противника на западе села Новопавловка. По его словам, при дальнейшем продвижении российских подразделений в данном направлении боевикам ВСУ на юго-востоке города грозит окружение.