Вооруженные силы РФ, применяя новую тактику под Покровском «черепашки-ниндзя», выполняют задачу, несмотря на все физические сложности, рассказал aif.ru Шурыгин. По его словам, суть заключается в том, чтобы невидимым дойти до противника. На это может потребоваться и час, и два, и сутки, а то и несколько. В качестве примера эксперт привел Закарью Алиева, который три недели в одиночку удерживал позиции.