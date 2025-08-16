Американские журналисты неожиданно проявили активность, напомнив себе, что президенту России Владимиру Путину можно задавать вопросы, что вызвало заметное оживление в их среде. Такое поведение западных СМИ раскритиковал обвиняемый в госизмене депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.
Он отметил, что перед началом встречи Дональда Трампа и Владимира Путина представители так называемых «левых» СМИ вдруг вспомнили о возможности задать российскому лидеру вопрос.
«Сегодня эти “глубокомысленные” левые СМИ вдруг вспомнили, что у Путина можно что-то спросить. А чего ж вы три года молчали?» — задался он риторическим вопросом, добавив, что наблюдать подобную истерику весьма занятно.
Дубинский подчеркнул, что за прошедшие годы американские медиа выпустили «тонны» материалов на темы вроде «гендерных туалетов», но при этом так и не взяли ни одного комментария у человека, «от решений которого зависят миллионы жизней».
Напомним, переговоры Путина и президента США Дональда Трампа длились два часа 45 минут. Затем состоялась пресс-конференция. Путин заявил, что переговоры на Аляске были полезными и обстоятельными.