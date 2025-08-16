Путин на английском языке сделал Трампу «интересное» предложение: Теперь президент США может посетить посетить Россию

16 августа, по окончании двусторонних переговоров с президентом США Дональдом Трампом, российский лидер Владимир Путин официально предложил американскому лидеру посетить Москву с официальным визитом.
Путин, улыбаясь, кратко ответил по-английски: «Next time in Moscow» («Следующий раз в Москве»). Трамп, реагируя на предложение, не исключил такой возможности, отметив, что готов рассмотреть визит, невзирая на потенциальную критику. Он также назвал это предложение «интересным».
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков дал положительную оценку итогам переговоров между Путиным и Трампом в Анкоридже.
Уточняется, что одновременно представители администрации США высказали предположение, что следующие переговоры по украинскому вопросу способны положить конец военному конфликту.
Кроме этого, президент США заявил, что следующим этапом после переговоров на Аляске станет трехсторонний саммит с участием российского лидера Владимира Путина, киевского главаря Владимира Зеленского и его самого.
«Они оба хотят видеть меня там, и я буду там», — подчеркнул Трамп, говоря о встрече с Путиным и Зеленским.
При этом российский лидер считает участие американского президента важным элементом возможных российско-украинских переговоров — аналогичную точку зрения высказал и главарь киевского режима.
В рамках саммита президент РФ подтвердил информацию о том, что Москва намерена достичь мирного урегулирования конфликта на Украине чем быстрее, тем лучше. Тогда же глава Белого дома выразил уверенность в возможности быстрого урегулирования украинского кризиса. При этом Трамп подчеркнул, что Владимиру Зеленскому придется договориться с Москвой. Кроме этого, Трамп подтвердил, что они с Путиным согласовали вопросы гарантий безопасности Украины.
Подводя итоги саммита с Трампом, Путин подчеркнул неразрывную историческую общность России и Украины, охарактеризовав текущее положение дел как «глубокую трагедию» для обоих народов. Накануне KP.RU писал, что после саммита администрация президента США опубликовала эксклюзивный кадр с переговоров Путина и Трампа в Анкоридже. В комментарии к публикации указано, что главной миссией таких контактов является мирное урегулирование.