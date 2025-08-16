Путин на английском языке сделал Трампу «интересное» предложение: Теперь президент США может посетить посетить Россию

В рамках саммита президент РФ подтвердил информацию о том, что Москва намерена достичь мирного урегулирования конфликта на Украине чем быстрее, тем лучше. Тогда же глава Белого дома выразил уверенность в возможности быстрого урегулирования украинского кризиса. При этом Трамп подчеркнул, что Владимиру Зеленскому придется договориться с Москвой. Кроме этого, Трамп подтвердил, что они с Путиным согласовали вопросы гарантий безопасности Украины.