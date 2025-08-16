Трамп после встречи на Аляске назвал Путина сильным и умным лидером

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что президент Российской Федерации Дональд Трамп является сильным и умным лидером, он отметил, что убеждён в этом.
«Он сильный и чертовски жёсткий. Он очень умный человек. Я думаю, он уважает нашу страну», — сказал Трамп.
Заявление прозвучало в интервью телеканалу Fox News.
Напомним, переговоры Путина и Трампа состоялись на военной базе на Аляске, они длились два часа 45 минут. Затем состоялась пресс-конференция. Путин заявил, что переговоры на Аляске были полезными и обстоятельными.
Президент Соединённых Штатов подчеркнул, что Россия является могучей державой, в отличие от Украины. Он посоветовал Зеленскому пойти на сделку с РФ по урегулированию конфликта на Украине, а также рассказал, что стороны приступили к подготовке встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и Зеленского.