Трамп после встречи на Аляске назвал Путина сильным и умным лидером

Президент США подчеркнул, что Россия является могучей державой, в отличие от Украины.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что президент Российской Федерации Дональд Трамп является сильным и умным лидером, он отметил, что убеждён в этом.

«Он сильный и чертовски жёсткий. Он очень умный человек. Я думаю, он уважает нашу страну», — сказал Трамп.

Заявление прозвучало в интервью телеканалу Fox News.

Напомним, переговоры Путина и Трампа состоялись на военной базе на Аляске, они длились два часа 45 минут. Затем состоялась пресс-конференция. Путин заявил, что переговоры на Аляске были полезными и обстоятельными.

Президент Соединённых Штатов подчеркнул, что Россия является могучей державой, в отличие от Украины. Он посоветовал Зеленскому пойти на сделку с РФ по урегулированию конфликта на Украине, а также рассказал, что стороны приступили к подготовке встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и Зеленского.

