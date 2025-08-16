Украина попыталась атаковать беспилотниками Ростовскую область

Срочная новость ВСУ попытались атаковать Ростовскую область БПЛА. Атака была направлена на Миллеровский район. В некоторых жилых домах выбиты стекла. Об этом сообщает врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
