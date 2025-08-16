Мальчик в Швейцарии спрыгнул с трамплина в бассейне и убил пожилого мужчину

Восьмилетний ребенок спрыгнул с вышки в бассейне и убил пожилого мужчину в швейцарском городе Шо-де-Фон. Об этом сообщило издание LMF.
— 67-летний мужчина погиб после того, как мальчик упал на него во время прыжка в бассейн, — говорится в статье.
В момент прыжка ребенка пожилой швейцарец находился под пятиметровым трамплином. Школьник спрыгнул с вышки и упал прямо на него. На место инцидента прибыли врачи, которые констатировали смерть мужчины от тяжелых травм.
Полицейские провели с мальчиком беседу. В материале сказано, что он не будет привлечен к ответственности.
Жительница американского штата Калифорния задохнулась, частично застряв в контейнере для благотворительного сбора вещей. Она слишком глубоко засунула руку внутрь и уже не смогла вылезти обратно. Дверь специального ящика стала сдавливать тело американки. Она продолжала тщетные попытки выбраться, но чем больше она старалась освободиться, тем сильнее было давление.
В Британии 24-летний житель Донкастера умер, когда сливал воду из детского бассейна. Он был глубиной всего 22 сантиметра. Мужчина внезапно потерял сознание, после чего упал в воду лицом.