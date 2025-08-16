Мальчик в Швейцарии спрыгнул с трамплина в бассейне и убил пожилого мужчину

Жительница американского штата Калифорния задохнулась, частично застряв в контейнере для благотворительного сбора вещей. Она слишком глубоко засунула руку внутрь и уже не смогла вылезти обратно. Дверь специального ящика стала сдавливать тело американки. Она продолжала тщетные попытки выбраться, но чем больше она старалась освободиться, тем сильнее было давление.