Доступ к нейросети от компании Google открылся для пользователей из РФ

Ранее эта модель искусственного интеллекта (ИИ) не поддерживалась в РФ, о чём сообщалось при попытке подключиться к ней. Теперь российские пользователи получили доступ к чат-боту Gemini как в веб-версии, так и в приложениях на смартфонах с операционными системами Android и iOS.