Доступ к нейросети от компании Google открылся для пользователей из РФ

Нейросеть Gemini от компании Google по неизвестным причинам стала доступна для пользователей из России.
Ранее эта модель искусственного интеллекта (ИИ) не поддерживалась в РФ, о чём сообщалось при попытке подключиться к ней. Теперь российские пользователи получили доступ к чат-боту Gemini как в веб-версии, так и в приложениях на смартфонах с операционными системами Android и iOS.
Возможно, отмена ограничений на работу нейросети в РФ произошла из-за ошибки.
Напомним, 15 июля издание The Register написало, что Gemini отказалась от шахматной партии с игровой приставкой Atari 2600. Это произошло после того, как нейросеть узнала о предыдущих достижениях этой консоли, одержавшей вверх над такими крупными моделями ИИ, как ChatGPT от компании OpenAI и Microsoft Copilot.