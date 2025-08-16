Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Доступ к нейросети от компании Google открылся для пользователей из РФ

Ограничения на работу в Gemini пропали как в веб-версии, так и в её приложениях на смартфонах.

Источник: Аргументы и факты

Нейросеть Gemini от компании Google по неизвестным причинам стала доступна для пользователей из России.

Ранее эта модель искусственного интеллекта (ИИ) не поддерживалась в РФ, о чём сообщалось при попытке подключиться к ней. Теперь российские пользователи получили доступ к чат-боту Gemini как в веб-версии, так и в приложениях на смартфонах с операционными системами Android и iOS.

Возможно, отмена ограничений на работу нейросети в РФ произошла из-за ошибки.

Напомним, 15 июля издание The Register написало, что Gemini отказалась от шахматной партии с игровой приставкой Atari 2600. Это произошло после того, как нейросеть узнала о предыдущих достижениях этой консоли, одержавшей вверх над такими крупными моделями ИИ, как ChatGPT от компании OpenAI и Microsoft Copilot.