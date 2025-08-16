Ричмонд
16 августа 2025 — день памяти преподобного Антония Римлянина, Новгородского чудотворца: традиции, приметы и что нельзя делать

16 августа православная церковь чтит память преподобного Антония Римлянина — святого, прославившегося чудесами и подвижнической жизнью. Он считается покровителем моряков, купцов и путешественников, а также защитником от бед и невзгод. В народе этот день называли «Антон Вихровей», связывая его с ветрами и переменами в природе.

Что принято делать в этот день.

Молиться преподобному Антонию — особенно о помощи в путешествиях, торговых делах и защите дома от бед.

Освящать воду — в некоторых регионах сохранился обычай освящать воду в храмах, считая ее особенно целебной в этот день.

Готовить блюда из овса — каши, кисели, поскольку овес был одной из основных культур в Новгородских землях, где подвизался святой.

Собирать целебные травы — особенно те, что помогают при болезнях пищеварения, так как Антонию Римлянину молились и об исцелении от таких недугов.

Проявлять гостеприимство — помогать странникам и нуждающимся, вспоминая, что сам святой был чужеземцем, нашедшим приют в Новгороде.

Что не следует делать 16 августа.

Конфликтовать и сквернословить — это может привлечь неприятности.

Оставлять детей без присмотра у водоемов — по народным поверьям, в этот день повышались риски, связанные с водной стихией.

Начинать важные дела без молитвы — верующие старались заручиться небесной помощью перед значимыми начинаниями.

Небрежно обращаться с хлебом — крошки не выбрасывали, а отдавали птицам или домашним животным.

Отказывать в помощи — особенно путникам или тем, кто просит подаяние.

Народные приметы 16 августа.

Сильный ветер — к снежной и морозной зиме.

Утренний дождь — к дождливой осени.

Вечерний туман — к скорому потеплению.

Гром в этот день — к удаче в делах.

Упасть без серьезных последствий — по старинному поверью, это предвещало долголетие.

День памяти преподобного Антония Римлянина — время для добрых дел, молитвы и подготовки к приближающейся осени. Соблюдение благочестивых традиций этого дня, согласно верованиям, приносит благословение в дом и дела.

Молитва преподобному Антонию Римлянину:

«Преподобне отче Антоние, моли Бога о нас, да утвердит нас в вере и благочестии, и сподобит помощи Твоея в житейских нуждах и духовных трудах».