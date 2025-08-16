16 августа 2025 — день памяти преподобного Антония Римлянина, Новгородского чудотворца: традиции, приметы и что нельзя делать

16 августа православная церковь чтит память преподобного Антония Римлянина — святого, прославившегося чудесами и подвижнической жизнью. Он считается покровителем моряков, купцов и путешественников, а также защитником от бед и невзгод. В народе этот день называли «Антон Вихровей», связывая его с ветрами и переменами в природе.