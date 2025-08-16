16 августа 2025 — день памяти преподобного Антония Римлянина, Новгородского чудотворца: традиции, приметы и что нельзя делать

16 августа православная церковь чтит память преподобного Антония Римлянина — святого, прославившегося чудесами и подвижнической жизнью. Он считается покровителем моряков, купцов и путешественников, а также защитником от бед и невзгод. В народе этот день называли «Антон Вихровей», связывая его с ветрами и переменами в природе.
Что принято делать в этот день.
Молиться преподобному Антонию — особенно о помощи в путешествиях, торговых делах и защите дома от бед.
Освящать воду — в некоторых регионах сохранился обычай освящать воду в храмах, считая ее особенно целебной в этот день.
Готовить блюда из овса — каши, кисели, поскольку овес был одной из основных культур в Новгородских землях, где подвизался святой.
Собирать целебные травы — особенно те, что помогают при болезнях пищеварения, так как Антонию Римлянину молились и об исцелении от таких недугов.
Проявлять гостеприимство — помогать странникам и нуждающимся, вспоминая, что сам святой был чужеземцем, нашедшим приют в Новгороде.
Что не следует делать 16 августа.
Конфликтовать и сквернословить — это может привлечь неприятности.
Оставлять детей без присмотра у водоемов — по народным поверьям, в этот день повышались риски, связанные с водной стихией.
Начинать важные дела без молитвы — верующие старались заручиться небесной помощью перед значимыми начинаниями.
Небрежно обращаться с хлебом — крошки не выбрасывали, а отдавали птицам или домашним животным.
Отказывать в помощи — особенно путникам или тем, кто просит подаяние.
Народные приметы 16 августа.
Сильный ветер — к снежной и морозной зиме.
Утренний дождь — к дождливой осени.
Вечерний туман — к скорому потеплению.
Гром в этот день — к удаче в делах.
Упасть без серьезных последствий — по старинному поверью, это предвещало долголетие.
День памяти преподобного Антония Римлянина — время для добрых дел, молитвы и подготовки к приближающейся осени. Соблюдение благочестивых традиций этого дня, согласно верованиям, приносит благословение в дом и дела.
Молитва преподобному Антонию Римлянину:
«Преподобне отче Антоние, моли Бога о нас, да утвердит нас в вере и благочестии, и сподобит помощи Твоея в житейских нуждах и духовных трудах».