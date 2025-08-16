Минсктранс сообщает об изменениях в работе пассажирского транспорта в связи с закрытием движения по ул. Толстого

Движение автобусов маршрутов № 24, 65 от ул. Жуковского организуется по ул. Могилевской, Аранской, Маяковского, Свердлова, Бобруйской и далее по маршрутам с выполнением на изменяемом участке остановочного пункта «Ленинградская», в обратном направлении — по ул. К. Цеткин, Московской, Суражской, Вокзальной, Толстого и далее по маршрутам без выполнения остановочных пунктов на изменяемом участке;