Минсктранс сообщает об изменениях в работе пассажирского транспорта в связи с закрытием движения по ул. Толстого

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменения в работе пассажирского столичного транспорта в связи с закрытием движения по ул. Толстого были внесены сегодня с 05.00, сообщает «Минсктранс».

Источник: БЕЛТА

В связи с закрытием движения всех видов транспорта по ул. Толстого в рамках капитального ремонта путепровода с ул. Московской на пр. Независимости вносятся временные изменения в маршруты пассажирского транспорта с одновременным внесением изменений в расписания движений:

Движение автобусов маршрутов № 40, 100 от ул. Московской организуется по ул. Толстого, Могилевской, Аранской, Маяковского, Свердлова, Бобруйской, просп. Независимости и далее по маршрутам с выполнением на изменяемом участке остановочных пунктов «Толстого», «Ленинградская», в обратном направлении — без изменений;

Движение автобусов маршрута № 50С от ул. Московской организуется по ул. Толстого, Могилевской, Аранской, Маяковского, Свердлова, Кирова в прямом направлении с выполнением на изменяемом участке остановочного пункта «Толстого», в обратном направлении — без изменений;

Движение автобусов маршрутов № 73, 163 от ул. Московской организуется по ул. Толстого, Могилевской, Аранской, Маяковского, Свердлова, Бобруйской, К. Цеткин и далее по маршрутам с выполнением на изменяемом участке остановочных пунктов «Толстого», «Ленинградская», в обратном направлении — без изменений;

Движение автобусов маршрутов № 24, 65 от ул. Жуковского организуется по ул. Могилевской, Аранской, Маяковского, Свердлова, Бобруйской и далее по маршрутам с выполнением на изменяемом участке остановочного пункта «Ленинградская», в обратном направлении — по ул. К. Цеткин, Московской, Суражской, Вокзальной, Толстого и далее по маршрутам без выполнения остановочных пунктов на изменяемом участке;

Движение автобусов маршрута № 151С от ул. Аранской организуется по ул. Маяковского, Свердлова, Бобруйской, пл. Мясникова, ул. Московской, Домашевской, Тимирязева с выполнением на изменяемом участке остановочного пункта «Ленинградская», со стороны ТЦ Ждановичи — по ул. Тимирязева, Домашевской, Московской, Суражской, Вокзальной, Толстого и далее по маршруту без выполнения остановочных пунктов на изменяемом участке;

Движение троллейбусов маршрута № 23 со стороны ул. Могилевской организуется по ул. Толстого, Вокзальной, Суражской, Железнодорожной и далее по маршруту с выполнением на изменяемом участке остановочного пункта «ст.метро Институт Культуры» по ул. Суражской, в обратном направлении — без изменений;

Движение троллейбусов маршрута № 27, автобусов маршрутов № 4, 56 со стороны ДС «Дружная» организуется по ул. Толстого, Могилевской, Чкалова и далее по маршрутам с выполнением на изменяемом участке остановочных пунктов «Толстого», «Красивая», в направлении ДС «Дружная» — без изменений;

Движение троллейбусов маршрута № 64, автобусов маршрутов № 6, 32С со стороны ДС «Дружная» организуется по ул. Вокзальной, Суражской и далее по маршрутам с выполнением на изменяемом участке остановочного пункта «ст.метро Институт Культуры» по ул. Суражской, в направлении ДС «Дружная» — без изменений.