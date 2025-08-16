Американский журналист оказался в восторге от русской водки

Американский журналист Брайан Гленн признался, что был в полном восторге от подаренной ему бутылки русской водки, о чём он рассказал представителям российских СМИ.
По его словам, презент он получил от одного из российских журналистов, освещавших российско-американский саммит.
Гленн отметил, что такой подарок стал для него приятным и запоминающимся моментом в ходе работы на мероприятии.
Ранее президент США Дональд Трамп охарактеризовал прошедший саммит с российским лидером Владимиром Путиным как максимально успешный.
Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.Читать дальше