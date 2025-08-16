Ричмонд
Американский журналист оказался в восторге от русской водки

Журналист получил водку в подарок от российского коллеги, освещавшего саммит на Аляске.

Источник: Аргументы и факты

Американский журналист Брайан Гленн признался, что был в полном восторге от подаренной ему бутылки русской водки, о чём он рассказал представителям российских СМИ.

По его словам, презент он получил от одного из российских журналистов, освещавших российско-американский саммит.

Гленн отметил, что такой подарок стал для него приятным и запоминающимся моментом в ходе работы на мероприятии.

Ранее президент США Дональд Трамп охарактеризовал прошедший саммит с российским лидером Владимиром Путиным как максимально успешный.

