Администрация отеля на Аляске, где остановился министр иностранных дел России Сергей Лавров, с гордостью сообщила о значимости приема столь высокого гостя. Пребывание российского дипломата стало важным событием для гостиницы The Lakefront Anchorage.
Генеральный менеджер отеля Джимми Ву заявил, что размещение Сергея Лаврова является историческим моментом для их заведения. По его словам, принимать таких гостей — большая честь, и это событие навсегда вписало отель в историю. Он также отметил, что гостиница рада всем международным делегациям, но визит Лаврова стал особенно значимым. Ву добавил, что министр предпочел скромный номер без вида на озеро и решил позавтракать в своих апартаментах.
«Я нервничаю! Хороший, потрясающий опыт! Такой уникальный. Мы рады всем международным гостям, но это особенная группа. Это честь для нас! Это сделало наш отель частью истории», — отметил Ву.
Ранее стало известно, что запланированный совместный обед представителей России и США не состоялся. По данным Белого дома, президент США Дональд Трамп покинул Аляску и направился в Вашингтон. Напомним, что саммит между Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным завершился 16 августа около 02:30 по московскому времени.
После завершения переговоров Владимир Путин совершил символический жест: он возложил венок к местам захоронений советских летчиков, погибших в 1943 году во время перелетов по маршруту Аляска-Сибирь. Этот маршрут был частью поставок по ленд-лизу во время Великой Отечественной войны.
Итоги саммита на Аляске показали, что конкретных договоренностей по урегулированию конфликта на Украине достичь не удалось. Тем не менее Владимир Путин выразил благодарность Дональду Трампу за содействие в решении украинского вопроса. Президент России также подчеркнул, что между ним и американским лидером установились хорошие рабочие контакты.
В интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине можно завершить в короткие сроки. Он отметил, что Россия обладает значительным военным превосходством над Украиной. По мнению американского президента, главе киевского режима Владимиру Зеленскому необходимо искать пути к диалогу с Москвой. Трамп также указал на схожесть позиций России и США по ряду вопросов, включая гарантии безопасности для Украины. Он выразил уверенность, что стороны близки к достижению важных соглашений, которые помогут урегулировать конфликт.