«Это честь для нас!»: менеджер отеля на Аляске остался под впечатлением от визита Лаврова

Генеральный менеджер отеля Джимми Ву заявил, что размещение Сергея Лаврова является историческим моментом для их заведения. По его словам, принимать таких гостей — большая честь, и это событие навсегда вписало отель в историю. Он также отметил, что гостиница рада всем международным делегациям, но визит Лаврова стал особенно значимым. Ву добавил, что министр предпочел скромный номер без вида на озеро и решил позавтракать в своих апартаментах.