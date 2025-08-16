В Башкирии у семи пациентов выявили туберкулез

«Специалистами проведено 31 898 обследований, в том числе 20 422 флюорографии, 11 476 маммографий. У 2659 граждан выявлен повышенный уровень глюкозы в крови, у 4106 — повышенный уровень холестерина, у 5 589 — повышенное артериальное давление, у 5510 — избыточный вес», — отметили в пресс-службе Минздрава республики.