В Башкирии у семи пациентов выявили туберкулез

Акция «Здоровая республика — здоровый регион» продолжает «шагать» по Башкирии. Медики приняли почти 142 тысячи пациентов, у которых выявили более 10 тысяч заболеваний. Самое популярное — повышенный уровень глюкозы в крови.
«Специалистами проведено 31 898 обследований, в том числе 20 422 флюорографии, 11 476 маммографий. У 2659 граждан выявлен повышенный уровень глюкозы в крови, у 4106 — повышенный уровень холестерина, у 5 589 — повышенное артериальное давление, у 5510 — избыточный вес», — отметили в пресс-службе Минздрава республики.
В итоге, 2754 пациентам после дополнительных обследований диагностировали заболевания, характеризующиеся повышением артериального давления, у 158 — заподозрены злокачественные новообразования, у 485 — сахарный диабет, у семи — туберкулез.