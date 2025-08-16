Трамп передал Путину письмо от жены

На встрече президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, которая прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, американский лидер передал российскому коллеге письмо от своей супруги Меланьи Трамп. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на источники в Белом доме.
По данным собеседников агентства, в письме речь идет о якобы похищенных детях во время вооруженного конфликта на Украине. Передача письма состоялась во время переговоров лидеров двух стран.
Встреча Путина и Трампа на Аляске длилась почти три часа в формате «три на три». С российской стороны в переговорах участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Американскую делегацию представляли госсекретарь Марко Рубио и специальный представитель президента Стивен Уиткофф.
Ранее украинская сторона передала России список из 339 детей, которые, по их утверждению, были похищены. Однако, как отметил глава российской делегации Владимир Мединский на пресс-конференции в Стамбуле, многие дети из этого списка никогда не находились на территории России. Кроме того, выяснилось, что 50 человек из списка являются взрослыми. Часть детей уже вернули на Украину, и работа в этом направлении продолжается.