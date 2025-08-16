Трамп передал Путину письмо от жены

Ранее украинская сторона передала России список из 339 детей, которые, по их утверждению, были похищены. Однако, как отметил глава российской делегации Владимир Мединский на пресс-конференции в Стамбуле, многие дети из этого списка никогда не находились на территории России. Кроме того, выяснилось, что 50 человек из списка являются взрослыми. Часть детей уже вернули на Украину, и работа в этом направлении продолжается.