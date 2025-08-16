Свитеры с надписью «СССР», как у Лаврова, раскупили за полдня: Продавец рассказала о любопытном дефекте на одежде

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров стал настоящим законодателем моды, появившись в отеле на Аляске в свитере челябинского бренда одежды SelSovet с надписью «СССР». Дизайнер и собственник бренда Екатерина Варлакова призналась, что после этого толстовка стала очень популярной и ее на маркетплейсах раскупили за полдня. Об этом дизайнер рассказала РИА Новости.
«Мы поставки когда отправляли, а МИД России заказал наши свитера, предполагали, что один из них будет для Сергея Викторовича. Для нас не было новостью, что он у него есть, но это было невероятной новостью, когда он его надел. Это было гордо», — сказала Варлакова.
Сейчас же, признается дизайнер, свитер с надписью «СССР» бешено популярен. То, что было в наличии, закончилось уже к утру. Сейчас же российские модники могут приобрести толстовку только по предзаказам.
И это, уверена Екатерина Варлакова, вполне объяснимо: ведь свитер надел один из самых значимых, любимых и популярных политиков. Теперь свитер хотят приобрести многие.
Многим показалась очень необычной горловина свитера. Дизайнер объяснила ход компании. Дело оказалось в том, что фабрика не смогла вшить туда молнию. И когда фирма получила свитеры, молнии просто были приложены к ним.
«Я взяла оторвала планку, и подумала, как современно он смотрится с разорванной планкой. И мы стали делать её с рваным краем», — уточнила создательница бренда.
Политолог Алексей Мартынов объяснил выбор одежды Сергея Лаврова на Аляске. Он назвал это историческим отсылом к богатым двусторонним отношениям США и СССР в XX веке, а также намеком на возможные параллели предстоящих переговоров с договоренностями между Леонидом Брежневым и Ричардом Никсоном.
Позже выяснилось, что свитер с надписью «СССР», который министр иностранных дел России Сергей Лавров выбрал для своей поездки на Аляску, стоит 10 990 рублей.
Екатерина Варлакова призналась, что ее бренд давно работает с темой ретро-СССР, но получал много критики, что это «совок». Но сегодня наши свитеры носят звезды, политики, спортсмены. Ну, а свитер SelSovet на главе МИД России — это огромная радость и награда для всей команды.