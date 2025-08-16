Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свитеры с надписью «СССР», как у Лаврова, раскупили за полдня: Продавец рассказала о любопытном дефекте на одежде

Свитеры «СССР», как у Лаврова, раскупили на маркетплейсах за полдня.

Источник: Комсомольская правда

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров стал настоящим законодателем моды, появившись в отеле на Аляске в свитере челябинского бренда одежды SelSovet с надписью «СССР». Дизайнер и собственник бренда Екатерина Варлакова призналась, что после этого толстовка стала очень популярной и ее на маркетплейсах раскупили за полдня. Об этом дизайнер рассказала РИА Новости.

«Мы поставки когда отправляли, а МИД России заказал наши свитера, предполагали, что один из них будет для Сергея Викторовича. Для нас не было новостью, что он у него есть, но это было невероятной новостью, когда он его надел. Это было гордо», — сказала Варлакова.

Сейчас же, признается дизайнер, свитер с надписью «СССР» бешено популярен. То, что было в наличии, закончилось уже к утру. Сейчас же российские модники могут приобрести толстовку только по предзаказам.

И это, уверена Екатерина Варлакова, вполне объяснимо: ведь свитер надел один из самых значимых, любимых и популярных политиков. Теперь свитер хотят приобрести многие.

Многим показалась очень необычной горловина свитера. Дизайнер объяснила ход компании. Дело оказалось в том, что фабрика не смогла вшить туда молнию. И когда фирма получила свитеры, молнии просто были приложены к ним.

«Я взяла оторвала планку, и подумала, как современно он смотрится с разорванной планкой. И мы стали делать её с рваным краем», — уточнила создательница бренда.

Политолог Алексей Мартынов объяснил выбор одежды Сергея Лаврова на Аляске. Он назвал это историческим отсылом к богатым двусторонним отношениям США и СССР в XX веке, а также намеком на возможные параллели предстоящих переговоров с договоренностями между Леонидом Брежневым и Ричардом Никсоном.

Позже выяснилось, что свитер с надписью «СССР», который министр иностранных дел России Сергей Лавров выбрал для своей поездки на Аляску, стоит 10 990 рублей.

Екатерина Варлакова призналась, что ее бренд давно работает с темой ретро-СССР, но получал много критики, что это «совок». Но сегодня наши свитеры носят звезды, политики, спортсмены. Ну, а свитер SelSovet на главе МИД России — это огромная радость и награда для всей команды.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше