Озвучили опасные для купания места в Иркутской области на 16 августа

По состоянию на 16 августа Роспотребнадзор по Иркутской области зафиксировал отклонения по микробиологическим показателям в воде четырёх водоёмов региона. Купаться в этих местах опасно для здоровья, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Управления Роспотребнадзора по региону.