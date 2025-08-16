Озвучили опасные для купания места в Иркутской области на 16 августа

По состоянию на 16 августа Роспотребнадзор по Иркутской области зафиксировал отклонения по микробиологическим показателям в воде четырёх водоёмов региона. Купаться в этих местах опасно для здоровья, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Управления Роспотребнадзора по региону.
Некачественная вода обнаружена в следующих локациях:
— озеро Александровское (п. Бохан),
— река Ангара (с. Олонки, Боханский район),
— река Лена (микрорайон «Нижняя Нефтебаза», г. Усть-Кут),
— озеро ПМК (п. Лесогорск, Чунский район).
Специалисты не рекомендуют купаться в водоёмах, где вода не соответствует гигиеническим нормативам, это является фактором риска для здоровья населения.
Жителям региона советуют соблюдать предосторожность при выборе мест для отдыха у воды.
Добавим, ранее опасными для купания называли и другие водоемы Иркутской области.