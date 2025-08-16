В Карагандинской области пройдут учения по боевой подготовке

В ходе учений подразделения будут совершать марш на полигоны комбинированным способом — железнодорожным, воздушным и автомобильным транспортом. Информация о маршрутах передвижения военной техники будет по возможности публиковаться заранее.
В акимате подчеркнули, что проведение учений не повлияет на работу государственных и частных организаций и не нарушит повседневную жизнь граждан.
Призываем пользователей социальных сетей не распространять непроверенные сообщения и видеоматериалы, а полагаться только на официальные источники.