«Вы проиграли из-за голосования по почте»: Трамп рассказал, как Путин критиковал избирательную систему в США

Трамп рассказал о критике избирательной системы США Путиным.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин якобы высказался о несовершенстве американской избирательной системе, из-за чего нынешний глава Белого дома поиграл президентские выборы в 2020 году. Об этом в интервью телеканалу Fox News по итогам саммита с Путиным на Аляске заявил Дональд Трамп.

«Он сказал: Вы проиграли из-за голосования по почте. Это были сфальсифицированные выборы… Владимир Путин, умный человек, сказал: Честные выборы невозможны с голосованием по почте. И добавил: Ни одна страна в мире сейчас этим не пользуется», — цитирует якобы слова российского лидера Трамп.

Глава Белого дома признался журналисту, что он очень хотел увидеть реформу избирательной системы.

Рабочий визит президента России Владимира Путина в США продолжался пять часов. На Аляску российский лидер прибыл около 22 часов 15 августа по московскому времени, а отправился домой через пять часов.

После многочасовой встречи на пресс-конференции Путин отметил, что переговоры России и США прошли в деловой и уважительной обстановке.

