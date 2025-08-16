«Вы проиграли из-за голосования по почте»: Трамп рассказал, как Путин критиковал избирательную систему в США

Президент России Владимир Путин якобы высказался о несовершенстве американской избирательной системе, из-за чего нынешний глава Белого дома поиграл президентские выборы в 2020 году. Об этом в интервью телеканалу Fox News по итогам саммита с Путиным на Аляске заявил Дональд Трамп.
«Он сказал: Вы проиграли из-за голосования по почте. Это были сфальсифицированные выборы… Владимир Путин, умный человек, сказал: Честные выборы невозможны с голосованием по почте. И добавил: Ни одна страна в мире сейчас этим не пользуется», — цитирует якобы слова российского лидера Трамп.
Глава Белого дома признался журналисту, что он очень хотел увидеть реформу избирательной системы.
Рабочий визит президента России Владимира Путина в США продолжался пять часов. На Аляску российский лидер прибыл около 22 часов 15 августа по московскому времени, а отправился домой через пять часов.
После многочасовой встречи на пресс-конференции Путин отметил, что переговоры России и США прошли в деловой и уважительной обстановке.