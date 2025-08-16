Telegraph: Британия хочет направить солдат на Украину в первую неделю перемирия

Ранее в зарубежных СМИ появилась информация, что Британия решила отказаться от идеи отправлять 30 тысяч миротворцев на Украину. Сообщалось, что вместо этого Кир Стармер рассматривает более «реалистичную миссию», которая предполагает обеспечение безопасности в воздушном пространстве над Западной Украиной, помощь в подготовке бойцов ВСУ и разминирование берегов Черного моря.