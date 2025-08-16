Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Telegraph: Британия хочет направить солдат на Украину в первую неделю перемирия

Британия собирается направить военных на Украину в первую неделю после теоретического прекращения огня. Об этом написало издание The Daily Telegraph, ссылаясь на источники.

Британия собирается направить военных на Украину в первую неделю после теоретического прекращения огня. Об этом написало издание The Daily Telegraph, ссылаясь на источники.

В случае остановки боевых действий сотни военных инструкторов и инженеров из Британии готовы приехать на Украину для помощи в укреплении ВСУ, говорится в статье.

Также британский премьер-министр Кир Стармер одобрил использование истребителей королевских ВВС для патрулирования совместно с союзниками неба над Украиной в рамках контроля соблюдения гипотетического перемирия, передает ТАСС.

Ранее в зарубежных СМИ появилась информация, что Британия решила отказаться от идеи отправлять 30 тысяч миротворцев на Украину. Сообщалось, что вместо этого Кир Стармер рассматривает более «реалистичную миссию», которая предполагает обеспечение безопасности в воздушном пространстве над Западной Украиной, помощь в подготовке бойцов ВСУ и разминирование берегов Черного моря.

Ранее Стармер заявил, что Великобритания в рамках своей новой оборонной стратегии переходит в режим «готовности к войне». По его словам, национальная армия должна быть готова к противостоянию военным угрозам.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше