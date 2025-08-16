Telegraph: Британия хочет направить солдат на Украину в первую неделю перемирия

Британия собирается направить военных на Украину в первую неделю после теоретического прекращения огня. Об этом написало издание The Daily Telegraph, ссылаясь на источники.
В случае остановки боевых действий сотни военных инструкторов и инженеров из Британии готовы приехать на Украину для помощи в укреплении ВСУ, говорится в статье.
Также британский премьер-министр Кир Стармер одобрил использование истребителей королевских ВВС для патрулирования совместно с союзниками неба над Украиной в рамках контроля соблюдения гипотетического перемирия, передает ТАСС.
Ранее в зарубежных СМИ появилась информация, что Британия решила отказаться от идеи отправлять 30 тысяч миротворцев на Украину. Сообщалось, что вместо этого Кир Стармер рассматривает более «реалистичную миссию», которая предполагает обеспечение безопасности в воздушном пространстве над Западной Украиной, помощь в подготовке бойцов ВСУ и разминирование берегов Черного моря.
Ранее Стармер заявил, что Великобритания в рамках своей новой оборонной стратегии переходит в режим «готовности к войне». По его словам, национальная армия должна быть готова к противостоянию военным угрозам.