Диетолог Поляков ответил, сколько можно ребенку съедать чипсов

Врач-диетолог Антон Поляков рассказал aif.ru, сколько чипсов можно съедать ребенку без вреда для здоровья.
«Правильный и единственный ответ на вопрос, сколько можно съедать ребенку в день без вреда для здоровья чипсов: ноль», — сказал Поляков.
Как он пояснил, современные промышленные чипсы содержат огромное количество химических, вредных для здоровья детей компонентов: акриламид, аспарагин, быстрые углеводы, большое количество трансжиров. Плюс при изготовлении чипсов применяется высокая температура прожарки.
«Вот такое токсическое канцерогенное вещество… Чипсы — это высококалорийная пища, которая очень серьезно перегружает состояние желудочно-кишечного тракта, провоцирует развитие гастритов, гастродуоденитов различных, повышает нагрузку на поджелудочную железу, желчный пузырь», — отметил Поляков.
На сегодняшний день, по словам врача, лишь процентов 15 детей школьного возраста можно назвать абсолютно здоровыми.
«То есть уже, условно говоря, даже у первоклассников есть какие-то нарушения по пищеварению. Если говорить про среднюю школу, там, наверное, большинство уже ходит с патологиями», — подытожил Поляков.
