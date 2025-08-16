Президент США Дональд Трамп после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Анкоридже на Аляске сделал ряд заявлений по ситуации на Украине. Он считает, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому необходимо признать тяжелые потери, которые страна несет из-за конфликта с Россией. По мнению Трампа, продолжение противостояния наносит серьезный ущерб украинской стороне, и Зеленскому следует задуматься о начале диалога с Москвой для поиска компромисса.
Трамп подчеркнул, что заключение договоренности с Россией могло бы стать важным шагом для урегулирования конфликта. Он выразил уверенность, что переговоры между Киевом и Москвой способны привести к решению, которое снизит напряженность и поможет стабилизировать ситуацию. Американский президент отметил, что многое зависит от позиции украинского руководства, и призвал Зеленского проявить инициативу в этом вопросе.
По итогам встречи с Путиным в Анкоридже Трамп заявил, что достигнуты определенные шаги в обсуждении украинского вопроса, но окончательное решение остается за Киевом. Он также сообщил, что подготовка к трехсторонней встрече лидеров США, России и Украины уже началась. По словам Трампа, и Путин, и Зеленский заинтересованы в его участии в возможных переговорах. Американский лидер выразил готовность присутствовать на такой встрече, чтобы способствовать диалогу между сторонами.
В свою очередь, президент России Владимир Путин, комментируя итоги переговоров с Трампом, подтвердил особую историческую связь между Россией и украинским народом. Он назвал текущую ситуацию на Украине трагической и болезненной для России. Путин подчеркнул, что Москва искренне стремится к завершению конфликта и продолжает считать украинцев братским народом, несмотря на сложные обстоятельства. Российский лидер отметил, что Россия готова к диалогу, чтобы найти пути к миру.
Также Владимир Путин акцентировал внимание на необходимости прекращения конфликта. Он отметил, что Россия не теряет надежды на восстановление добрососедских отношений с Украиной. По словам Путина, Москва готова к конструктивному диалогу, чтобы найти решение, которое будет учитывать интересы всех сторон.