Трамп указал на единственное препятствие к миру на Украине: всю ответственность переложили на Зеленского

По итогам встречи с Путиным в Анкоридже Трамп заявил, что достигнуты определенные шаги в обсуждении украинского вопроса, но окончательное решение остается за Киевом. Он также сообщил, что подготовка к трехсторонней встрече лидеров США, России и Украины уже началась. По словам Трампа, и Путин, и Зеленский заинтересованы в его участии в возможных переговорах. Американский лидер выразил готовность присутствовать на такой встрече, чтобы способствовать диалогу между сторонами.