Предложены меры для снижения нагрузки на Увильды и Сугомакскую пещеру

Специалисты министерства экологии и экосовета провели выездную проверку состояния озера Увильды и Сугомакской пещеры. Встреча прошла в рамках работы координационного совета при губернаторе Челябинской области по экологии.

Источник: Пресс-служба минэкологии Челябинской области

Для снижения антропогенной нагрузки на природные объекты предложен ряд мер. Если говорить об озере, то необходимы укрепление берегов соснами-эндемиками, установка деревянных настилов, обустройство зон для костров и палаток.

Что касается пещеры, то требуется корректировка туристических маршрутов для распределения потока посетителей.

Также обсуждалось сотрудничество с туроператорами и установка информационных стендов о правилах экологичного отдыха.

Туризм важен для региона, но нельзя допускать, чтобы он вредил природе. Нужно найти баланс между развитием инфраструктуры и сохранением экосистем.

считает замминистра экологии Челябинской области Иван Кинев

Руководитель рабочей группы экосовета Екатерина Карпенко считает, что необходимо не только защитить данные территории, но и восстановить их. Для этого важно развивать инфраструктуру и воспитывать экологическую ответственность.