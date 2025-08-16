Предложены меры для снижения нагрузки на Увильды и Сугомакскую пещеру

Для снижения антропогенной нагрузки на природные объекты предложен ряд мер. Если говорить об озере, то необходимы укрепление берегов соснами-эндемиками, установка деревянных настилов, обустройство зон для костров и палаток.
Что касается пещеры, то требуется корректировка туристических маршрутов для распределения потока посетителей.
Также обсуждалось сотрудничество с туроператорами и установка информационных стендов о правилах экологичного отдыха.
Туризм важен для региона, но нельзя допускать, чтобы он вредил природе. Нужно найти баланс между развитием инфраструктуры и сохранением экосистем.
Руководитель рабочей группы экосовета Екатерина Карпенко считает, что необходимо не только защитить данные территории, но и восстановить их. Для этого важно развивать инфраструктуру и воспитывать экологическую ответственность.