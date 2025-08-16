Reuters: первая леди США написала Путину о положении детей на Украине

Первая леди США Меланья Трамп написала обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором привела информацию о ситуации с детьми на Украине и в РФ, сообщило агентство Reuters.
Письмо российскому лидеру лично вручил глава Белого дома Дональд Трамп во время их встречи на Аляске.
Напомним, ранее Владимир Путин заявлял, что украинские дети оказались на территории РФ, поскольку их спасали от обстрелов в зоне боевых действий. Глава государства отмечал, что необходимо, чтобы дети с Украины и из России воссоединились со своими семьями.
1 августа российский лидер рассказал, что киевский режим преувеличивает число украинских детей, якобы вывезенных в РФ.