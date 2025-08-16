Тайный знак или совпадение: На Аляске перед саммитом Путина и Трампа встретили медведя

Накануне переговоров президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом российская делегация на Аляске встретила медведя. Россияне сочли это добрым предзнаменованием, рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который был в составе российской делегации.
Дмитриев разместил в сети видео, на котором виден стоящий на берегу водоёма медведь. Заметив людей, медведь отходит в сторону по берегу, а потом скрывается за деревьями.
«Встретили медведя на Аляске перед саммитом США и России. Надеюсь, это хороший знак», — написал Дмитриев.
Интересно, что на Аляске проводится необычный конкурс под названием «Неделя толстого медведя». Состязание проводится с 2014 года. Пользователи сети по фото выбирают самого толстого мишку. Разумеется, конкурсанты об этом даже не подозревают.
Переговоры Путина с Трампом продлились около трех часов, беседа велась за закрытыми дверями.
При этом Дональд Трамп заявил, что президенты не смогли достичь полного понимания относительно сделки по Украине, несмотря на то, что переговоры за закрытыми дверями были очень продуктивными.
По мнению российского лидера, возможность дойти до конца конфликта на Украине по итогам саммита есть. Путин поблагодарил США за помощь в урегулировании конфликта на Украине.
После встречи Трамп заявил, что президент России Владимир Путин заинтересован в его участии в возможных переговорах Москвы и Киева, так же, как и Владимир Зеленский. «Они оба хотят меня видеть», — сказал Трамп.
Также сообщалось, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске обещал в течение двух-трех недель подумать о возможном усилении давления на Москву и ее торговых партнеров.
Кроме того, Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Москвой, мотивируя это тем, что Российская Федерация, в отличие от Украины, могучая держава.
Тем временем в ближайшем окружении президента США Дональда Трампа считают, что второй раунд российско-американских переговоров на высшем уровне может создать условия для установления режима прекращения огня или достижения долгосрочного мирного урегулирования на Украине.