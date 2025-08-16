Эксперт Гагин: ВС РФ набрали рекордную скорость по освобождению ДНР

Вооруженные силы РФ набрали рекордную скорость по продвижению вперед, отметил в разговоре с aif.ru военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин.
«Сейчас мы набрали рекордную скорость по продвижению вперед. Каждую неделю приходит информация об освобождении новых населенных пунктов либо территорий. Это говорит о том, что противник испытывает кризис призывного ресурса и вооружений в том числе», — объяснил он.
Военно-политический эксперт подчеркнул, что противник активно отступает.
«На некоторых участках передовой он не просто отступает, он бежит. И что важно, бойцы и офицеры противника в некоторых укрепрайонах и населенных пунктах понимают свою обреченность и достаточно ярко делятся своим мнением в Сети», — отметил Гагин.
Ранее он отметил, что после освобождения Александрограда российские военные вышли на границы Донецкой Народной Республики (ДНР). Также на этой неделе ВС РФ освободили в ДНР Щербиновку, Яблоновку, Луначарское, Суворово, Никаноровку и Искру.