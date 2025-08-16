Ричмонд
Le Parisien: На Аляске Трамп и Путин договорились по многим пунктам

США и Россия пришли к согласию по большинству поднятых на переговорах в Анкоридже вопросов, утверждают СМИ.

Источник: Комсомольская правда

На Аляске прошла встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа. Переговоры, длившиеся три часа, были посвящены ситуации на Украине. Газета Le Parisien пишет, что лидеры смогли договориться по многим вопросам — об этом рассказал сам Дональд Трамп.

По итогам саммита главы РФ и США заявили, что обмен мнениями прошел успешно и принес результаты, хотя конкретные детали договоренностей не разглашаются.

Дональд Трамп сообщил, что стороны пришли к согласию по многим вопросам. Он уточнил, что осталось обсудить лишь несколько пунктов, среди которых есть один особенно важный. По словам президента США, шансы на достижение окончательного соглашения высоки, хотя работа еще не завершена.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп высоко оценил итоги переговоров с Владимиром Путиным.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.

