Le Parisien: На Аляске Трамп и Путин договорились по многим пунктам

Дональд Трамп сообщил, что стороны пришли к согласию по многим вопросам. Он уточнил, что осталось обсудить лишь несколько пунктов, среди которых есть один особенно важный. По словам президента США, шансы на достижение окончательного соглашения высоки, хотя работа еще не завершена.