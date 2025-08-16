Трамп пересчитал войны, которые улаживал в разных странах: не хватило пальцев на руке

Президент США Дональд Трамп заявил, что он уладил шесть военных конфликтов в разных странах мира. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Анкоридже на Аляске.
Трамп затронул этот вопрос, когда разговор зашёл о возможном номинировании его на Нобелевскую премию мира, если он сможет добиться успеха в урегулировании украинского конфликта.
«Как насчёт остальных шести войн?» — сказал Трамп, заявив, что ему принадлежит заслуга в достижении мира в масштабных конфликтах, в частности, в столкновении между Конго и Руандой, в котором погибли порядке 8 млн человек.
При этом президент США Дональд Трамп, судя по всему, действительно начал настоящую охоту за Нобелевской премией мира. Он неоднократно звонил экс-генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу по данному вопросу.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что именно Трамп сыграл ключевую роль в достижении соглашения о перемирии между Камбоджей и Таиландом, и за это должен получить Нобелевскую премию.