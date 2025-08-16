Детский сад на 200 мест построен в Мытищах

Отмечается, что проект реализуется в рамках государственной программы Московской области за счет бюджетных средств. В двухэтажном здании детсада разместится девять групп для детей в возрасте от 1,5 до семи лет, включая ясельную группу на 20 мест. Также проектом предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок, кабинеты логопеда и психолога, пищеблок полного цикла, административные и вспомогательные помещения.