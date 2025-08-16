Детский сад на 200 мест построен в Мытищах

«На ул. 2-я Крестьянская в Мытищах завершилось строительство детского сада на 200 мест. Родители, будущие воспитанники и жители микрорайона участвовали в выборе названия для детского сада. В социальных сетях был организован опрос, где каждый мог предложить свой вариант. После анализа всех предложений было принято решение назвать детский сад “Островок”, — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что рабочие завершают устройство детских игровых площадок — установливают игровые комплексы, качели, горки и другихе элементы для физической активности и развития детей. Внутри здания специалисты собирают мебель и устанавливают оборудование.
Отмечается, что проект реализуется в рамках государственной программы Московской области за счет бюджетных средств. В двухэтажном здании детсада разместится девять групп для детей в возрасте от 1,5 до семи лет, включая ясельную группу на 20 мест. Также проектом предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок, кабинеты логопеда и психолога, пищеблок полного цикла, административные и вспомогательные помещения.
Ранее «Известия» сообщали, что в Москве к началу предстоящего учебного года будет открыта 51 полностью реконструированная школа.